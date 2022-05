Von der Leyen: "Ricostruire Ucraina anche con asset russi"

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando al World Economic Forum di Davos ha affermato: "Non dovremmo lasciare nulla di intentato" per la ricostruzione dell' Ucraina "incluso, se possibile, l'utilizzo degli asset russi". La politica ha poi aggiunto: "La ricostruzione del Paese dovrebbe combinare investimenti massicci con riforme ambiziose. L'Ucraina appartiene alla famiglia europea".

La guerra e l'ordine internazionale

"L'Ucraina deve vincere la guerra. E l'aggressione di Putin deve essere un fallimento strategico. Faremo tutto il possibile per fare in modo che gli ucraini prevalgano e riprendano il futuro nelle loro mani": queste le parole della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso a Davos. Con la guerra "è stato messo in discussione l'ordine internazionale", ha aggiunto.