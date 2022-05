Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha scritto nelle scorse ore su Twitter: "I ladri russi rubano il grano ucraino, lo caricano sulle navi, passano dal Bosforo e cercano di venderlo all'estero". Il politico ha poi proseguito lanciando un appello: "Invito tutti gli Stati a rimanere vigili e a rifiutare qualsiasi proposta di questo tipo. Non comprate il grano rubato. Non diventate complici dei crimini russi. Il furto non ha mai portato fortuna a nessuno".