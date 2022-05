Thor: Love and Thunder, arriva il nuovo trailer ufficiale

Il nuovo trailer di Thor: Love and Thunder è finalmente arrivato! Aveva già convinto i fan il teaser di 90 secondi lanciato lo scorso aprile, dove si vedeva il Dio del Tuono che diceva di volersi godere la vita e dismettere i panni di supereroe. Dopo Spider-Man e Doctor Strange , la Marver Universe prosegue la narrazione dei suoi personaggi fantastici con questa nuova pellica, che uscirà nelle sale cinematografiche il 6 luglio.

Il cast e la trama

Chris Hemsworth presterà il suo volto al personaggio del dio asgardiano. Al suo fianco ci sarà Tessa Thompson e Natalie Portman. Ed ancora Chris Pratt, i ruoli cameo di Matt Damon e Sam Neill. Tra le new entry si segnalano Christian Bale e Russel Crowe. La regia è di Taika Waititi. Thor si trova a doversi confrontare con situazioni mai avvenute prima. E questo sarà il viaggio alla scoeprta di se stesso. Il suo ritiro sarà interrotto da un killer galattico Gorr The God Butcher che vuole l'estinzione degli dei. Per combattere tale minaccia il protagonista chiede aiuto a King Valkyrie, Korg e altri.