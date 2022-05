Vaiolo delle scimmie, la preoccupante previsione di Bill Gates

Sul vaiolo delle scimmie si concretizza il pensiero di Bill Gates: la previsione da lui fatta sul virus ora al centro dell'attenzione visti i casi confermati in Europa. Il miliardario aveva avvertito del suo arrivo mesi fa, quando nessun caso era stato diagnosticato. In un'intervista a "Policy Exchange", Gates ha parlato di "possibili attacchi terroristici" realitvi al virus del vaiolo delle scimmie e ha colto l'occasione per lanciare il seguente avvertimento ai governi di tutto il mondo. Un avvertimento per essere preparati a future pandemie e attacchi bioterroristici. "Dobbiamo essere pronti ad ogni costo a fermare disastri come gli attacchi terroristici contro il vaiolo ", ha affermato in primo luogo. Allo stesso tempo, ha fornito vari consigli ai paesi nella lotta contro il vaiolo delle scimmie. Una delle soluzioni proposte dal fondatore di Microsoft è investire denaro in sviluppo e ricerca di fronte a una possibile pandemia, con l'obiettivo di essere prevenuti e avere un piano di risposta.