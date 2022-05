Strage in Texas, morto d'infarto il marito della maestra

Joe Garcia, il marito della maestra della scuola elementare di Uvalde barbaramente uccisa mentre tentava di proteggere i suoi alunni dagli spari di un folle diciottenne, è morto per arresto cardiaco nella giornata di giovedì 26 maggio, a due giorni di distanza dalla terribile strage in Texas. Stando a quanto riferito dai familiari, l'uomo è perito "per il dolore". I due erano sposati da 24 anni ed avevano quattro figli. Il primogenito era entrato da poco nei Marines, mentre la più piccola alle scuole medie.