Stromboli, Ambra Angiolini parla dell'incendio: "Notte non facile"

Il 25 maggio scorso è divampato un terribile incendio a Stromboli sul set di una fiction per Rai 1 dedicata alla Protezione Civile con protagonista Ambra Angiolini . Raggiuta telefonicamente da Repubblica, l'attrice ha raccontato in lacrime quanto vissuto in quella notte da incubo , durante la quale sono andati in fumo dieci ettari di macchia mediterranea. Grande paura per le persone presenti sull'isola delle Eolie, giacché lef fiamme hanno lambito alcune case.

Le parole di Ambra Angiolini

Da giorni l'ex compagna di Massimiliano Allegri è sull'isola per girare alcune scene della fiction per Rai 1, prodotta da '11 marzo Film'. L'artista in lacrime al giornalista di Repubblica ha detto: "Sono qui con la gente dell'isola a dare una mano", poi ammesso: "Non è stata una notte facile". Al momento in cui è iniziato l'incendio l'attrice non era sul set.

Aperta un'inchiesta

In seguito ai gravi fatti accaduti che hanno portato alla distruzione di almeno dieci ettari di macchia mediterraneo protetta dall'Unesco, il procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Adornato, ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. La serie televisiva è prodotta dall '11 marzo Film', e andrà in onda su Rai 1. Al momento dello scoppio dell'incendio pare che non fossero in atto delle scene, ma solo la preparazione del set. Il regista Marco Pontecorvo, sentito dai Carabinieri insieme ad altre persone della troupe, ha raccontato: "Ci siamo ritrovati in un incubo".