Candreva ha sposato Allegra! Icardi e Wanda invitati al matrimonio

Svolta nella vita privata di Antonio Candreva. Il calciatore della Sampdoria ha sposato la compagna Allegra Luna con una doppia cerimonia. Civile a Milano con il sindaco Sala, successivamente il rito religioso a Roma, nella Chiesa Maria Madre della Famiglia in Vaticano. Tra gli invitati tantissimi calciatori, tra cui Mauro Icardi accompagnato da Wanda Nara . Per l'occasione l'attaccante del Paris Saint-Germain ha sfoggiato uno smoking nero mentre la moglie-agente ha optato per una creazione Pronovias, un elegante abito lungo in raso.

Il matrimonio di Candreva e Allegra Luna

Per Candreva si tratta del secondo matrimonio dopo quello fallito con Valentina, che l'ha reso padre della primogenita Bianca. I due sono stati sposati dal 2010 al 2013. Da Allegra Luna il giocatore ha invece avuto nel 2021 il piccolo Romeo. Per l'importante evento entrambi gli sposi hanno scelto l'abito bianco. Per la neo signora Candreva prima un lungo vestito in pizzo con velo poi, per il ricevimento, un minidress attillato, con piume, perfetto per scatenarsi nelle danze. Allegra ha inoltre cantato Grande, grande, grande di Mina al suo sposo. Una dedica che ha emozionato parecchio Candreva.