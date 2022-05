L'uomo più vecchio del mondo compie 113 anni e svela il suo segreto!

Il venezuelano Juan Vicente Pérez Mora è l'uomo più anziano del mondo. A stabilirlo il Guinness Record. Nato nel piccolo paese agricolo di San Bartolomé de El Cobre il 27 maggio 1909, gode di buona salute e non assume farmaci. Ha sempre vissuto lì, dove ha lavorato nei campi per più di 50 anni. Juan Vicente ha iniziato a darsi da fare come contadino all'età di cinque anni, aiutando i suoi genitori, Eutiquio del Rosario Pérez Mora ed Edelmira Mora, con la raccolta di caffè e zucchero. È il nono di dieci fratelli, oggi tutti scomparsi. È stato testimone di due guerre mondiali e di invenzioni rivoluzionarie come la televisione e Internet.