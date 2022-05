Tau Ercolidi 2022: dove e quando vedere le stelle cadenti

Il mese di maggio registrerà una pioggia di meteoriti nello spazio. Si tratta delle Tau Ercolidi, causate dallo scoppio di una cometa che passerà vicino alla Terra, ad un distanza di circa 9,2 chilomentri. L'eccezionale evento avverrà nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 maggio. I frammenti rocciosi che orbiterannno intorno alla Terra nei prosimi giorni corrispondono alla cometa SW3, altresì conosciuta come 73P/Schwassmann-Wachmann. Fu avvistata per la prima volta nel 1930, poi riapparsa nel 1955, quindi nel 2006, quando si ruppe in una dozzina di frammenti.