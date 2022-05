Wanda con Icardi e il gorilla: che imbarazzo!

Per festeggiare il loro anniversario di nozze, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno scelto di fare il loro viaggio di coppia in Africa, precisamente in Ruanda. La celebre coppia si sta rilassando facendo anche delle escursioni nell'incantevole foresta del Paese. Ed è proprio lì che i due hanno avuto la possibilità di avere degli incontri diretti e ravvicinati con gli animali del luogo, tra cui anche i gorilla.