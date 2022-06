Paura per la Regina Elisabetta: una tempesta di fulmini impedisce l'atterraggio!

Attimi di paura per la 96enne Regina Elisabetta, a bordo del jet privato che la riportava a Londra dalla Scozia - dopo qualche giorno trascorso nel castello di Balmoral - in vista degli eventi clou delle celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino dei suoi 70 anni di regno. Stando a quanto riporta il Sun, ci sarebbe stato un primo tentativo di atterraggio abortito per l'aereo reale, a causa di un temporale abbattutosi in quelle ore nell'area della capitale con fulmini e raffiche di vento. Secondo la ricostruzione del tabloid, il pilota del velivolo da 13 posti ha tentato un primo approccio verso la pista della base della Raf di Northolt, alle porte di Londra, ma è stato poi costretto a tornare in quota e a continuare a sorvolare la zona per qualche minuto in attesa di condizioni migliori, prima di una seconda manovra d'atterraggio andata a buon fine.