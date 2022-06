Catania, nuova eruzione dell'Etna: ritardi all'aeroporto

Disagi all'aeroporto di Catania

L'emissione di cenere presente sta provocando dei ritardi all'aeroporto di Catania nei voli in arrivo e partenza. I rallentamenti sono dovuti alla limitazione di decolli e atterraggi, che cambiano al variare dell'emissione di cenere vulcanica, per la chiusura di uno spazio aereo dopo il bollettino per il volo (Vona) di colore rosso, il massimo livello di allerta, emesso ieri dall'Ingv. Sull'Etna, secondo quanto emerge da rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, continua intanto l'attività effusiva prodotta dal cratere di Sud-Est.