Al via il doppio cognome, decaduto l'automatismo: cosa cambia

La sentenza della Corte Costituzionale sul doppio cognome è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Gli effetti della decisione riguarderanno i nuovi nati ai quali non è ancora stato attribuito il cognome. Nella motivazioni della senteznza del 27 aprile scorso è stata dichiarata incostituzionale l'attribuzione automatica del solo cognome del padre , derivante da un "retaggio patriarcale".

Ristabilita la parità tra padre e madre

La decisione della Consulta ha quindi ristabilito la parità tra i genitori, ma ora per evitare l'effetto moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni, è necessario una disciplina della materia. Appare quindi opportuno per i giudici della Corte Costituzionale che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale. Padre e madre del nato possono sempre optare per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. Eventuali richieste di modifica del cognome faranno riferimento alla disciplina prevista, salvo specifici provvedimenti.