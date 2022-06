Regina Elisabetta colta da malessere: niente messa per il Giubileo di Platino

LONDRA (Inghilterra) - "In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare domani al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare". Attraverso questa nota, Buckingham Palace ha comunicato che la Regina Elisabetta non parteciperà alla messa di ringraziamento in programma nella cattedrale di Saint Paul in onore del Giubileo di Platino. Una notizia spiacevole che arriva durante i festeggiamenti dei 70 anni di regno della sovrana del Regno Unito.