Milano, un giardino dedicato alle sorelle che inventarono Diabolik

Il Comune di Milano ha deciso di dedicare il giardino di Piazza Grandi alle sorelle Angela e Luciana Giussani, creatrici nel 1962 del mitico personaggio di Diabolik. Il prosimo 15 giugno, alla presenza dell'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, di Mario Gomboli, direttore della casa editrice Astorina, e di Claudia Sozzani, erede delle sorelle Giussani, si terrà la cerimonia di intitolazione. Non solo: il prossimo 10 giugno sarà per Astorina una data molto importante, visto che celebrerà i cento anni dalla nascita di Angela (1922-1987). Per festeggiare questa ricorrenza le tre testate mensili (il Diabolik inedito, uscito il primo del mese, e le ristampe Diabolik R, in uscita proprio il 10, e Diabolik Swiisss nelle edicole il 20 giugno) ospiteranno sedici pagine extra dedicate a foto della "mamma" di Diabolik e ad alcuni ricordi di chi l'ha conosciuta.