Rissa a Parigi: un uomo viene buttato nella Senna!

Un uomo è stato gettato nella Senna, nel centro di Parigi, in seguito ad una rissa. Il ragazzo di 28 anni, precisano fonti di polizia citate dalla France Presse, è stato soccorso dalle forze di pronto intervento che lo hanno ricoverato in prognosi riservata. I fatti si sono svolti nel cuore della notte, poco prima delle 3 del mattino, all'angolo tra il Quai des Orfèvres e il Pont Saint-Michel, nell'ipercentro di Parigi, a poche decine di metri dalla cattedrale di Notre-Dame. Secondo fonti di polizia, a scatenare la rissa, sarebbe stato il furto di una borsa. I due aggressori, rispettivamente di 20 e 27 anni, sono stati posti in stato di fermo per "tentato omicidio".