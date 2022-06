Un ragazzo distrugge reperti per 5 milioni al Museo d'arte di Dallas

Un giovane 21enne di nome Brian Hernandez si è introdotto nel Museo d'arte di Dallas nella serata di mercoledì 1 giugno distruggendo alcuni preziosi ed importanti reperti archeologici , questo è quanto ha riferito la Nbc News online, citando la polizia di Dallas. Il folle gesto ha causato danni per oltre 5 milioni di dollari . Pare che il ragazzo avesse litigato con la fidanzata, che poi ha invece contribuito al suo arresto.

Il motivo dell'atto vandalico

Il video della sicurezza del museo ha mostrato le immagini del giovane fuori dall'ingresso principale del museo con una sedia di metallo in mano. Subito dopo lo si è visto all'interno dell'edificio intento a camminare da una sala all'altra, distruggendo le vetrine e gli oggetti all'interno. Con uno sgabello ha rotto una vetrina al cui interno era custodita una preziosa anfora greca risalente al 450 a.C.. In aggiunta ha distrutto anche un computer, un telefono, un monitor, due insegne in legno. Hernandez ha detto a un agente di esseri "arrabbiato con la sua ragazza, quindi ha fatto irruzione (nel museo) e ha iniziato a distruggere" tutto quello che trovava