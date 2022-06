Un giapponese di 83 anni ha attraversato il Pacifico in solitaria

Con i suoi 83 anni Kenichi Horie è il navigatore più anziano ad aver compiuto la traversata in solitaria del Pacifico . Senza fermarsi mai ha percorso gli 8mila e cinquecento chilometri per approdare nello Stretto di Kii, a sud ovest del Giappone, a bordo di un'imbarcazione a vela di 6 metri, il Sentori Mermaid III . La sua avvenura era iniziata il 27 marzo scorso dalla baia di San Francisco, negli Usa. "Sono estremamente contento di essere tornato a casa e di non aver avuto alcun impedimento, e ringrazio del supporto che mi è stato dato", ha riferito l'uomo che non è proprio nuovo a questo tipo di impresa. A 23 anni fece la stessa traversata, ma al contrario. Anche allora fu un successo.

L'ultima impresa

L'imbarcazione sulla quale ha viaggiato l'anziano 83enne era priva di motore e radar. Ha utilizzato pannelli solari per accumulare energia e utilizato un telefono satellitare per comunicare con il suo staff che lo ha seguito passo passo dalla terraferma. 60 anni fa, percorrendo la medesima rotta, ottenne il titolo di primo navigatore ad attraversare il Pacifico in solitaria, senza passaporto e senza scali. In quel caso, il giapponese infranse la legge giapponese che vietava ai navigatori di lasciare il Giappone. Grazie alla sua impresa fu scritto anche un libro, che divenne presto un best seller. La sua intenzione è quella di proseguire con imprese di tal genere fino a quando non diventerà centenario.