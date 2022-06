Lotteria degli scontrini: super vincita da 5milioni di euro a Novara

Con un acquisto da 104,57 euro si è portato a casa 5milioni di euro. Il primo premio annuale della Lotteria degli Scontrini va ad un acquirente di Novara per un acquisto cashless effettuato il 15 ottobre 2021. All'esercente che ha emesso lo scontrino fortunato va invece il premio da 1 milione di euro. Avviata nel 2021 con l’obiettivo di incentivare l’uso dei pagamenti elettronici, la lotteria è gratuita: ogni settimana vengono estratti 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti. Sono poi previste estrazioni mensili, con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti.