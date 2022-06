Ucraina, a Kiev missile russo sorvola una centrale nucleare

La Russia ha lanciato in Ucraina un missile da crociera che è volato "criticamente a bassa quota" sulla centrale nucleare dell'Ucraina meridionale nella regione di Mykolayiv. Lo ha denunciato l'operatore nazionale delle centrali, Energoatom. In una nota l'ente ha affermato che le forze russe "ancora non capiscono che anche il più piccolo frammento di un missile che può colpire un alimentatore funzionante può causare una catastrofe nucleare e una perdita di radiazioni". E poi ancora: "La Russia ha commesso un altro atto di terrorismo nucleare. Probabilmente, questo missile è stato lanciato in direzione di Kiev, dove questa mattina si sono sentite esplosioni".