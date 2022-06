Scuola: esami con la mascherina? Si attende la decisione del Tar

Il Tar del Lazio è stato chiamato a decidere se gli esami di maturità e di terza media dovranno essere sostenuti dagli studenti indossando la mascherina. La decisione finale verrà comunicata martedì 7 giugno. Arriverà alla discussione in camera di consiglio il ricorso amministrativo proposto dal Codacons per sollecitare la sospensione - e il successivo annullamento in sede di giudizio di merito - dell'Ordinanza con la quale il Ministero della Salute il 28 aprile scorso ha disposto l'obbligo per gli studenti d'indossare la mascherina FFP2 negli ambienti scolastici. Qualora il Tar dovesse accogliere le richieste "alunni e personale scolastico potranno trascorrere gli ultimi giorni in aula senza la mascherina, e anche gli esami di maturità e di terza media potranno essere svolti senza indossare alcun dispositivo di sicurezza".