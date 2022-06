Putin all'attacco: "Povertà e carenza di cibo per colpa dell'Occidente"

Vladimir Putin, in un messaggio di saluto inviato al 25esimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha affermato che gli errori commessi dai Paesi occidentali nella politica economica hanno portato a un'ondata di inflazione globale, alla carenza di cibo e a un forte aumento della povertà. "Questo forum si svolge in un momento difficile per l'intera comunità internazionale. Gli errori di politica economica commessi da anni dai Paesi occidentali e le sanzioni illegittime hanno provocato un'ondata di inflazione globale, hanno rovinato le tradizionali catene logistiche e produttive, hanno fatto aumentare drasticamente la povertà e hanno innescato la carenza di cibo", ha dichiarato il leader del Cremlino.