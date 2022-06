"Vinceremo contro tutti": le parole di Viktorija per il padre Sinisa Mihajlovic

Viktorija Mihajlovic ha sorpreso tutti, pubblicando nelle scorse ore un dolcissimo post sul suo account Instagram, dove la si vede in un'immagine dolcissima mentre riposa abbracciata al fianco del padre Sinisa. A commuovere sono anche le parole che appaiono come commento dello scatto: una bellissima dedica d'amore per il papà prendendo a spunto le parole del brano di Marco Mengoni 'Guerriero'.