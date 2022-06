Iniezioni in discoteca, scatta la psicosi per il Needle spiking

Migliaia di giovani in tutta Europa hanno segnalato un fenomeno che continua a diffondersi. Si tratta del cosiddetto "needle spiking". Iniziato in Inghilterra, ma diffuso anche in Belgio e in Francia. Si tratta di punture sul braccio che portano giramenti di testa, nausea e che lasciano un segno rosso sul punto in cui è stata fatta l'iniezione. In alcuni Paesi si sta diffondendo una vera e propria fobia: il timore che uno sconosciuto possa avvicinarsi a qualcuno in una festa e iniettare una droga. Fino a qualche settimana fa molti pensavano si trattasse di un'isteria collettiva. Poi hanno cominciato a muoversi i procuratori, aprendo inchieste, seguiti dagli inviti della prefettura ad usare la massima attenzione nelle feste e a segnalare qualsiasi anomalia, soprattutto se si sente un'improvvisa puntura o se si nota un segno rosso sul braccio o la mano.