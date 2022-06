Ex arbitro De Santis e la fidanzata uccisi a Lecce: ergastolo per De Marco

I giudici della Corte di Assise di Lecce, nella giornata di martedì 7 giugno, hanno emanato la sentenza riguardante lil duplice omicidio dell'ex arbitro Daniele De Santis e Eleonora Manta per mano di Antonio De Marco. Quest'ultimo è stato condannato è stato condannato all'ergastolo . L'omicidio dei due giovani è avvenuto nella sera del 21 settembre del 2020 nella loro abitazione in via Monetto a Lecce, che per diversi mesi avevano condiviso con il loro assasino. La decisione dei .

Nessun isolamento diurno per De Marco

I giudici non hanno accolto la richiesta della Procura circa l'isolamento diurno per un anno di De Marco, mentre è stata accolta la richiesta di ergastolo. In aula non erano presenti né il ragazzo né i suoi familiari. Cosa diversa invece per i parenti delle vittime.