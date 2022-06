Stefano Tacconi, come sta? La moglie: "Progressi dopo l'operazione"

Migliorano le condizioni di salute di Stefano Tacconi. Dopo l'ischemia cerebrale dello scorso 23 aprile l'ex portiere della Juve ha subito una nuova operazione chirurgica. È stato sottoposto ad un intervento per "svincolarlo dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l’emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione", come specificato in una nota dalla Struttura di Neurochirurgia di Alessandria. A Mattino 5 è intervenuta la moglie di Tacconi, Laura Speranza , che ha assicurato che il campione sta facendo progressi giorno dopo giorno.

La moglie di Tacconi a Mattino 5

L'ex modella ha mostrato in tv un video in cui Tacconi riesce senza problemi a sfogliare una rivista. "Quando vedo questi progressi fatti in maniera così veloce non riesco a non piangere. Davanti a Stefano però cerco di trattenermi...Lui è forte, ogni giorno prova a fare qualcosa. Sfogliare il giornale, usare la penna...", ha detto Laura che ha poi confidato a Federica Panicucci di aver ricevuto un messaggio d'amore da Stefano subito dopo l'ultimo intervento. "Appena sveglio ha voluto un foglio e una penna, come mi ha detto un'infermiera, e ha scritto S più L con accanto Love. È stata un'emozione indescrivibile", ha raccontato.