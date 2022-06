Perché in estate ci sono più falene e perché cercano sempre la luce

Con l'arrivo della bella stagione è assai facile imbattersi in qualche falena. Il motivo è semplice: il caldo fa uscire questi insetti dalle loro larve in cerca di cibo per sopravvivere. Ma perché si trovano spesso attorno ad una lampada luminosa? Come spiega il National Geographic, le falene sono principalmente creature notturne e da sempre per volare seguono la luna. Una bussola per questi animali, che vedono nelle lampadine una sorta di luna artificiale davanti alla quale è difficile resistere.