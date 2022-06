Tartaruga gigante albina nata in cattività in Svizzera: "Prima volta al mondo"

Allo zoo Tropiquarium de Servion nel Canton Vaud in Svizzera è nata la prima tartaruga gigante delle Galapagos albina . "Abbiamo avuto la sorpresa di un cucciolo albino. Un fenomeno mai visto nello zoo e in natura", ha dichiarato la portavoce della struttura che ha diffuso anche alcuni scatti del lieto evento.

Tartaruga albina in cattività

La struttura che ospita attualmente la tartaruga fa parte di un programma di conservazione di questa specie che è in via di estinzione.Uno degli esemplari ospitato aveva deposto due uova. Ed era già grande l'entusiasmo per questo evento. Dopo la schiusa è arrivato il colpo di scena: una delle due tartarughine era bianca. Gli esperti affermano che "è la prima volta al mondo" che capita un evento del genere. L'alibinismo nelle tartarughe si riscontro con una frequenza di uno su centomila.