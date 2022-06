Kickboxer di 10 anni rifiuta di vincere a tavolino: lo sfidante era bloccato nel traffico

Nel corso della finale di dei campionati italiani di kickboxing nella categoria Young Cadet 10-12 anni, un bambino di 10 anni, Edoardo Ferrari , ha vinto la finale a tavolino perché il suo avversario non si era presentato in tempo sul ring. Lo sfidante era rimasto imbottigliato nel traffico cittadino. Il kickboxer ha però sorpreso tutti perché ha riconsegnato la medaglia ai giudici , per poi riconquistarla in un secondo momento sul ring.

Il gesto di Edoardo è un esempio di fari play

Il protagonista di questo fair play sportivo è un atleta della Yama Harashi di Piacenza. "Un esempio ncredibile di fair play" sono state le parole della Federkombat, che nel corso della cerimonia di chiusura ha portato a conoscenza di tutti i fatti, quindi fatto applaudire il giovane campione, "Non ero molto soddisfatto di aver vinto a tavolino, così ho scelto di combattere", ha riferito Ferrari, che ha proseguito rivelando: "Mi hanno chiesto di combattere dopo un paio d'ore, ero un po' titubante sulla scelta che non mi aspettavo, ma ho deciso di combattere nuovamente". Ed ancora "Mi sembrava giusto dare la possibilità al mio avversario di giocarsi l'assalto, anche perché non era colpa sua quanto era accaduto".

L'elogio di Bonaccini

Sul rischio di perdere poi ha ammesso: "Certo un dubbio mi era venuto, ma sentivo che già la scelta che avevo fatto in sé fosse come una vittoria. Poi ho combattuto e sono riuscito a non pensare a quanto accaduto, concentrandomi unicamente sull'assalto ed è arrivata la vittoria anche sul campo". Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha elogiato via social il ragazzo: "Un bellissimo gesto di fair play che non fa perdere la speranza, un grande esempio anche per i più grandi"