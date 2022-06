Usa, la Nasa indagherà sugli Ufo

I fenomeni aerei non identificati saranno oggetto di uno studio da parte della Nasa , che così si unisce alle alle ricerche e allo studio di quelli che più comunemente vengono chiamati Ufo . Come annunciato dall'agenzia spaziale americana l'indagine prenderà il via in autunno e durerà nove mesi. Sarà finanziata con 100 mila dollari. Le conclusioni finiranno in un rapporto pubblico. La decisione arriva dopo l'interessamento al fenomeno già espresso dall'intelligence e dal Congresso Usa.

Lo scopo della ricerca

Thomas Zurbuchen, amministratore associato alla Nasa e autore della decisione, ha spiegato in conferenza stampa che: "Uno dei risultati di questo studio sarà di far comprendere a tutti...che il processo scientifico è valido per trattare tutti i problemi, compresi questi". Gli obiettivi sono raccogliere il maggior numero possibili di dati (da governi, imprese private, associazioni, individui) determinare quelli mancanti e decidere con quali strumenti condurre l'analisi in futuro. L'indagine sarà condotta da autorevoli esperti scientifici ed esperti dell'aeronautica. Nel giugno del 2021, l'intelligence Usa aveva affermato che non esistono prove dell'esistenza di forme di vita extraterrestre ma aveva riconosciuto che decine di fenomeni rilevati da piloti militari non potevano avere una spiegazione. Secondo il Pentagono, un crescente numero di oggetti non identificati è stato segnalato nel cielo negli ultimi 20 anni.