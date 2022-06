Maxi rissa in strada tra 60 persone a Milano: anche un bambino in ospedale

Una maxi rissa in strada è scoppiata nella sera di venerdì 10 giugno tra gli occupanti delle case popolari a Milano . Coinvolte una sessantina di persone , che si sono ritrovate in strada brandendo dei bastoni . Per le forze dell'ordine a causare i litigi potrebbero essere state cause legate alla difficile situazione di convivenza tra i gruppi. La rivolta è avvenuta in via Bolla , nella zona di Gallarate, dove è massiccia la presenza di abusivi negli edifici popolari. Sul posto sono intervenuti decine di volanti e 5 squadre del Reparto Mobile .

Un bambino coinvolto nella rissa

C'è anche un bimbo di due anni tra le persone medicate ieri sera a Milano a causa degli scontri nei pressi del cimitero Maggiore. Il piccolo è stato portato in ospedale, ma solo a scopo precauzionale, per accertamenti. Il 118 è intervenuto alle 21.30 con tre ambulanze e un'auto del personale medico, medicando sul posto quattro persone, due maschi di 17 e 2 anni, appunto, e due donne di 21 e 44 anni. I sanitari hanno poi deciso per il trasporto al pronto soccorso solo per la ragazza e per il bambino, entrambi in codice verde. Il bambino, trasportato all'ospedale San Carlo, secondo quanto riferito dal 118, sarebbe stato visitato solo per precauzione e non presentava ferite o traumi evidenti. La ragazza, alcune escoriazioni non preoccupanti.