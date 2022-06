Matrimonio da favola per Britney Spears: il remake del bacio con Madonna

Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati con un matrimonio da favola. La location scelta per le nozze è quella della lussuosa tenuta della cantante in California. Una cerimonia di cui non è trapelato alcun dettaglio fino a quando non sono apparse delle foto sui social. Molti i vip che hanno partecipato all'evento. Tra gli invitati tanti vip, come Drew Barrymore, Madonna, Paris Hilton e Donatella Versace. Il fatidico 'si' è stato pronunciato in un gazeba allestito nel giardino della lussuosa dimora, addobbato con un serto di migliaia di rose. Poco prima delle nozze è accaduto uno spiacevole incidente. L'ex marito della cantante, Jason Alexander, ha fatto irruzione cercando di fermare le nozze. L'uomo è stato prontamente fermato ed arrestato.