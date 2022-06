Justin Bieber in un video mostra la sua paresi facciale

"Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto", con queste parole il cantante Justin Bieber ha annunciato con un video pubblicato sul suo account Instagram la problematica di salute che lo affligge da settimane. Ha proseguito dicendo: “Come potete vedere, quest’occhio non riesco a chiuderlo, non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesco a muovere la narice. Tutta questa parte della mia faccia è paralizzata”, ha spiegato l'artista.