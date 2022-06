Tevez svela come ha aiutato la sua famiglia grazie al calcio

Tevez ha comprato 14 case

"Quando sono andato al Corinthians ho iniziato a comprare case per i miei parenti, alla fine ne ho acquistate 14 per genitori, zii, cugini. L'ho fatto con il cuore e queste cose fanno bene: ho migliorato le loro vite", ha aggiunto Tevez, che all'età di 38 anni ha deciso di non giocare più. Decisione arrivata dopo la morte del padre, il suo "fan numero uno". L'argentino ha chiuso la carriera nel Boca Juniors, con cui ha giocato tra il 2018 e il 31 maggio 2021, giorno della sua ultima gara ufficiale.