Mostro di Firenze, spunta una calibro 22: nuova pista in Maremma

Novità sul caso del mostro di Firenze. Negli ultimi giorni sono stati disposti dalla procura degli accertamenti su una Beretta calibro 22 , modello dell'arma, finora mai trovata, che ha firmato gli otto duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985. A riferirlo La Nazione spiegando che la canna della Beretta è stata rinvenuta in un'abitazione a Firenze, la pistola in un casolare in Maremma, a Manciano (Grosseto). A disporre i controlli il procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco che ha portato avanti le ultime indagini in ordine di tempo sul maniaco. Non è la prima Beretta calibro 22 sulla quale vengono disposte analisi balistiche: controlli analoghi dagli anni '80 sono sempre stati effettuati nel caso di rinvenimenti di armi del modello di quella del mostro .

La nuova pista sul mostro di Firenze

La Beretta per la quale sono stati disposti gli ultimi accertamenti è una '48', prodotta negli anni '50, indicata nell'ultima perizia del consulente Paride Minervini come uno dei potenziali modelli che, per i segni impressi sui bossoli repertati dopo gli omicidi, potrebbe essere quello del killer. Le verifiche sono scattate dopo che la canna è stata portata in un commissariato fiorentino dal figlio della proprietaria della casa fiorentina dove è stata trovata. Si è poi risaliti alla Beretta a cui apparteneva, di proprietà del padre deceduto, che era stato un militare, e custodita in Maremma. L'arma sarà fatta ora sparare così come pure un'altra calibro 22 - modello '102' destinata da Beretta al mercato Usa, anch'essa arma denunciata con detenzione però in un domicilio nel Senese -, spuntata sempre dalla casa fiorentina assieme a munizioni Fiocchi. Anche questa seconda Beretta sarà fatta sparare. I risultati degli accertamenti della scientifica sono attesi tra un mese.