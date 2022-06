Terremoti e Dna delle stelle nella nuova mappa della Via Lattea

Le altre novità della via Lattea

È stata inoltre ottenuta la mappa dell'età delle stelle della Via Lattea e quella delle velocità radiali di 33 milioni di stelle. Oltre a questi dati, sono stati presentati quelli relativi agli asteroidi del Sistema Solare: "di circa 150.000 adesso abbiamo le orbite, dalle 14.000 disponibili in passato" e degli asteroidi, ha detto la ricercatrice Antonella Vallenari, "abbiamo anche gli spettri, di 60.000 conosciamo adesso la composizione chimica, che finora era nota per circa 8.000". Sono state inoltre "individuate famiglie di asteroidi", ossia asteroidi che hanno la stessa origine, probabilmente in seguito a collisioni, e la stessa composizione chimica. Da quest'ultima, ha detto ancor Vallenari, "potremo avere informazioni importanti sulla formazione del Sistema Solare".