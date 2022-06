Come scacciare le zanzare: quali sono i colori da evitare

Con l'arrivo dell'estate torna, puntuale, il problema delle zanzare. Questi insetti torturano alcune persone mentre ignorano altre. Sembra che i mosquitos siano attratti da alcuni colori specifici. Uno studio dell’Università di Washington ha monitorato il comportamento delle zanzare. L’indagine ha coinvolto più di 12.000 esemplari della specie Aedes aegypti in traiettorie con monitoraggio 3D. L’esperimento è stato fatto in alcune gallerie che i ricercatori riuscivano a controllare cambiando le condizioni ambientali.

Le zanzare sono attratte da alcuni colori

Secondo l'ultima ricerca in assenza di anidride carbonica le zanzare non mostrano nessuna reazione ai colori. Mentre, appena gli studiosi hanno aggiunto anidride carbonica, hanno osservato il cambiamento nel comportamento delle zanzare in relazioni ai colori. Gli insetti hanno dimostrato interesse per il nero, l’azzurro, il rosso e l’arancione. Hanno continuato ad essere del tutto indifferenti invece verso il blu, il viola e il verde.

L'importanza dell'anidride carbonica

A quanto pare l'anidride carbonica risveglia nelle zanzare la percezione visiva di dover cercare l’ospite da pungere. Lo studioso Jeffrey Riffell ha affermato: "Ci sono tre segnali principali che attirano le zanzare il respiro, il sudore e la temperatura della pelle. Abbiamo scoperto che esiste un quarto elemento, il colore rosso, che viene utilizzato dagli animali per orientarsi nello spazio. Indossare abiti sul verde, viola, bianco e blu potrebbe prevenire le punture".