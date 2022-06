Alena Seredova: dall'incontro con Nasi alla figlia non ancora battezzata

Alena Seredova a cuore aperto su Instagram. L'ex moglie di Gigi Buffon ha svelato ai suoi follower alcune curiosità e retroscena sulla sua vita privata. A partire dall'incontro con Alessandro Nasi , l'uomo che ha cambiato la vita della soubrette nata e cresciuta in Repubblica Ceca. “L'ho conosciuto in montagna a casa di una mia amica. Devo dire che è stato un percorso molto, molto lento, ma valeva assolutamente la pena”, ha raccontato Alena, legata al manager dal 2015.

Il Battesimo della figlia di Alena Seredova

La coppia ha una figlia, Vivienne Charlotte, che oggi ha due anni e che non è stata ancora battezzata. "Volevamo ma col Covid era sempre faticoso, poi non potevano venire i miei genitori che vivono a Praga. C’era sempre qualcosa… Abbiamo deciso che in autunno lo faremo”, ha spiegato Alena Seredova, mamma anche di David Lee e Louis Thomas avuti dall'ex marito.