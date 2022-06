La Svizzera ha chiuso lo spazio aereo per un guasto informatico

Un problema tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha interrotto i decolli e gli atterraggi negli aeroporti svizzeri. Lo ha annunciato Skyguide, principale fornitore di servizi di trasporto aereo in Svizzera. Skyguide non ha fornito alcuna spiegazione per il guasto, affermando solo che "questa chiusura dello spazio aereo si applica fino a nuovo avviso" e sottolineando che la compagnia "si rammarica di questo incidente e delle sue conseguenze per i suoi clienti, partner e passeggeri negli aeroporti di Ginevra e Zurigo e sta lavorando duramente per trovare una soluzione".