Buffon e Ilaria D'Amico a Venezia rispondono alle voci di crisi

Nessuna crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico. Di recente si è parlato di maretta ma in realtà la coppia, unita dal 2014, è più solida che mai. L'ex giocatore della Juve e la giornalista sono stati paparazzati dal settimanale Chi durante un viaggio romantico a Venezia. Senza figli al seguito, Buffon e la D'Amico sono apparsi sereni e sorridenti. Mano nella mano, tra coccole e baci. Come racconta la rivista, i due hanno alloggiato al Centurion Palace e si sono concessi una tranquilla colazione in terrazza.