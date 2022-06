Università: con quali lauree si trova prima lavoro e si guadagna di più

La laurea è importante per trovare lavoro e guadagnare di più. Questo è quello che emerge dall'ultimo rapporto AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati in Italia . Ad un anno dal conseguimento del titolo, è il 74,5% dei laureati a essere occupato nel caso di laurea di primo livello (triennale) e il 74,6% nel caso di laurea di secondo livello (specialistica e magistrale). Guardando ai laureati magistrali biennali del 2016 - intervistati a cinque anni dal titolo - si registrano f orti differenze tra diversi gruppi disciplinari.

Quali sono le lauree più richieste

Il tasso di occupazione è superiore al 90% per i laureati dei gruppi in informatica e tecnologie ICT, ingegneria industriale e dell’informazione, architettura e ingegneria civile e quelli del gruppo economico. Scende sotto all’83% il tasso di occupazione dei laureati nei gruppi di educazione e formazione, arte e design e materie giuridiche. Differenze che si riflettono anche sulla retribuzione. A cinque anni dalla laurea un laureato magistrale in ingegneria industriale e dell'informazione guadagna circa 1.893 euro al mese, un ex studente magistrale del gruppo educazione e formazione solo 1.306.