Al Bano sulla Russia: "Un popolo da amare"

Il rapporto tra Al Bano e la Russia

La musica del Leone di Cellino San Marco è molto seguita in Russia. “Nel periodo comunista l’unico grande evento che potevano vedere era Sanremo e quindi le star del festival diventavano star anche in Russia, ma anche in tutti gli Stati sotto il dominio sovietico”, ha rivelato Carrisi. “Aprivano le porte della televisione solo su Sanremo. Tutti impazzivano per l’effetto Sanremo”. Alla domanda se farà ritorno in Russia per cantare, l'artista ha risposto: "La mia è una reazione contro le scelte di Putin in questo momento non contro la Russia”, quindi ha sottolineato: "La Russia non si tocca e resterà sempre quella che è, un popolo da amare”.