Giovanni Allevi, rivelazione shock: "Ho scoperto di avere un mieloma"

TORINO - "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa". Con queste parole, attraverso i suoi profili social, il pianista Giovanni Allevi ha rivelato di essere malato. "La mia angoscia più grande - aggiunge - è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".