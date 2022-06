Biden cade in bicicletta, poi si rialza e sorride: "Sto bene"

WASHINGTON (Stati Uniti) - Piccolo incidente per Joe Biden che è caduto mentre stava iniziando a fare un giro in bici a Rehoboth Beach, Delaware. Il presdiente americano si è subito rialzato, rassicurando i presenti: "Sto bene". Ai reporter che lo seguivano insieme agli agenti del Secret service ha spiegato che ha avuto problemi nel togliere le scarpe dai pedali, cui erano agganciati con delle clip. La caduta è avvenuta al termine di una pedalata al Cape Henlopen State Park: "Il piede mi è rimasto incastrato", ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca, che indossava un casco. Il presidente si è ripreso rapidamente e si è fermato diversi minuti a chiacchierare con le persone che si erano raccolte al suo passaggio. Biden sta trascorrendo un fine settimana lungo nella loro casa di vacanza di Rehoboth Beach dopo che venerdì ha celebrato il 45esimo anniversario di matrimonio con la moglie e first lady Jill.