Azzannato da due pitbull: muore un clochard in Puglia

I due pitbull sono stati sedati

É stato portato all'ospedale di Cerignola e medicato, ma non è in gravi condizioni. Per calmare i due animali si è reso necessario l'intervento della Asl, che li ha sedati. A quel punto, però, per la vittima non c'era più nulla da fare. I carabinieri, arrivati sul posto dopo una segnalazione di un passante, che aveva sentito delle urla, stanno indagando per capire se il proprietario dei cani e la vittima si conoscessero oppure se il clochard sia capitato nel casolare abbandonato in cerca di un riparo e sia stato aggredito dai pitbull.