Luna: il nuovo test per il razzo della missione Artemis è iniziato

È in corso il nuovo test per il razzo della missione Artemis della Nasa, destinata a riportare gli astronauti sulla Luna. Al momento il conto alla rovescia, iniziato il 19 giugno, procede senza intoppi e i tecnici hanno già effettuato molti dei preparativi che coinvolgono la capsula Orion ed il nuovo sistema di lancio Sls (Space Launch System), il più grande mai costruito dalla Nasa. Le operazioni continuano sulla piattaforma di lancio 39B del Kennedy Space Center, dove il razzo alto 98 metri è in attesa del caricamento del propellente liquido.