Meteo in Italia: in settimana sempre più caldo e afa

Arriva il terzo e durissimo anticiclone africano dell'estate 2022. È iniziata una delle settimane più calde di sempre con punte di 38°C in Valpadana e 40/43° nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Nel giorno del solstizio d'estate, ovvero martedì 21 giugno, in alcune città italiane si batteranno i record di temperatura massima che resistevano fin dall'estate infuocata del 2003. A Bologna sono previsti 36°C rispetto ai 34 del 2003, così come a Milano e in molte città del Veneto e dell'Emilia.