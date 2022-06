Guerra in Ucraina: arriva Spot, il cane robot degli Usa

L'esercito statunitense ha deciso di mettere a disposizione uno dei suoi due cani robot per aiutare la ong americana HALO Trust a sminare le aree in Ucraina precedentemente occupate dalle forze russe vicino alla capitale Kiev. Verrà utilizzato Spot, il cane robot della Boston Dynamics in grado di rimuovere ordigni esplosivi, come spiegato dal direttore esecutivo dello ong, Chris Whatley.