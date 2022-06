Khaby Lame raggiunge 142,4 milioni di follower: è il re di TikTok

Inarrestabile Khaby Lame. Nella mattinata di giovedì 23 giugno il creator di TikTok ha raggiunto un nuovo record: 142,4 milioni di followers. Il giovane ventiduenne ha così superato Charli D'Amelio, aggiudicandosi così il primato di tiktoker più seguito al mondo. La creator americana si è invece dovuta accontentare, per così dire, di 142,2 milioni di seguaci. Le lezioni coliardiche su come fare di Lame piacciono non solo in Italia, ma anche in tutto il resto del mondo.