Arriva al cinema il documentario su Paolo Rossi eroe del Mundial

Il 5 luglio arriva al cinema il documentario Paolo Rossi - L'Uomo. Il Campione. La Leggenda a quarant'anni dalla vittoria degli Azzurri ai Mondiali dell'82. Il ritratto di Pablito è stato appositamente pensato e riadattato per la versione cinematografica. Il docufilm è firmato da Michela Scolari e Gianluca Fellini, la produzione è di FilmIn'Tuscany e 44 Production. La narrazione che viene fatta dipinge il goleador nella sua intimità, senza dimenticare i suoi successi più importanti, come i suoi gol contro Brasile e Germania, determinanti per portare l'Italia fino alla vittoria.